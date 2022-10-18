İstanbul'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da yapılan denetimlerde 85 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde 85 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edildi.
Öte yandan 8 ikamet sahibine "günübirlik kiralama" suçundan işlem başlatıldı.
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