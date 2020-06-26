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26 Haziran 2020 Cuma 23:25:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 23:25:00

İstanbul'da 5 bin polisle 'Huzur' denetimi

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İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/6" gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Denetimleri'nin 6'ıncısı bu akşam yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlar Müdürlüğü, Motosikletli Yunus Timleri, Gece Kartalları, Deniz Liman Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden 5 bin polis katıldı. Polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetimler denizde teknelere yönelik olarak da gerçekleştirildi.

KADIKÖY'DEKİ DENETİMLER

Kadıköy Pazaryolu Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri de denetimlere destek verdi. Ekipler, cadde üzerinden geçen ve şüpheli görülen araçları ve ticari taksileri didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Öte yandan polis helikopteri de denetime havadan katılırken hassas burunlu narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

Fatih Millet Caddesi, Beyoğlu Taksim Meydanı ve Sarıyer'de oluşturulan denetim noktalarında da şüpheli bulunarak durdurulan araçlar teke tek aranıp içindekiler kimlik kontrolünden geçirildi, üstleri arandı.

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