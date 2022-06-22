İstanbul'da 4'lü tahıl zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ardından bir görüşme de Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke lideri ile ikili ilişkiler ele alınırken, Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu. Bu arada BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, Başkan Erdoğan ile Genel Sekreter Guterres'in önceki gün yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak "Tahıl dosyasına ve savaştan etkilenen bölgelerden gelen tahılların küresel pazara nasıl ulaştırılabileceğine odaklanıldı. Müzakereler çok agresif bir şekilde devam ediyor, ancak bununla ilgili bir zaman çerçevesi verebilecek durumda değilim" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; tahılın transferi ile ilgili Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılacağı toplantı önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak. Toplantıya BM Genel Sekreteri ile Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu hafta ise Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya gideceği ifade ediliyor. Halihazırda 20 milyon tonluk tahılın Ukrayna tarafında, yaklaşık 20 milyon tonluk tahılın da Rusya tarafında bulunduğu belirtiliyor.