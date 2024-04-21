İstanbul'da 3,5 ayda aranan 60 bin 347 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı/istismar gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla il genelinde 1 Ocak-19 Nisan tarihlerinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, 16 bin 521 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 43 bin 826 kişi yakalandı.

Yakalanan 60 bin 347 kişi adli makamlara teslim edildi.

Öte yandan, emniyet güçlerinin 09-19 Nisan aralığındaki son 10 günde yaptığı denetimlerde, 364 firari hükümlü ile farklı suçlardan aranan 1086 şüpheli olmak üzere toplam 1450 kişiyi yakaladığı öğrenildi.