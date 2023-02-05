İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem... AFAD duyurdu
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10,66 kilometre olması nedeniyle büyük ölçüde hissedildi.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü. İstanbullular deprem nedeniyle tedirgin oldu.
Saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.
3 büyüklüğündeki deprem 10,66 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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