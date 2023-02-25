"İstanbul'da 20 yaş üstü binalar denetlenmeli"

Kahramanmaraş depremi, dikkatleri yeniden İstanbul'da yakın zamanda olması beklenen büyük deprem konusuna çevirdi. 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'daki 20 yıldan eski binalar için 'acilen uzman kontrolünden geçmeli' uyarısında bulunan Gazi Üniversitesi (GÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, "Jeofizik anlamında bakıldığı zaman, Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi'nin altındaki üç ayrı segmentinin kırılma ihtimali oldukça yüksek. Tarihsel geçmişine bakarsak, İstanbul'da 250 yıllık periyodu olan 7.3 seviyesinde deprem olmuş. Aynısının süresi de şu anda doldu gibi gözüküyor. Hatta süresi biraz geçti desek yeridir" dedi. Arslan, İstanbul'daki bina stoğunun oldukça eski olduğunu, bu sebeple binaların malzeme kalitesi ve yapım teknolojisi açısından çok geride kaldığını söyledi.

GÜÇLENDİRİLEREK OTURULABİLİR

Binaları üç gruba ayırdıklarını belirten Arslan, "Bunlar; güçlendirilerek oturulabilecek nitelikte olanlar, yıkılması gerekenler ve sağlam binalar. İstanbul'daki binaların çoğu güçlendirilerek tekrar kullanılabilecek nitelikte" diye konuştu. Ağır hasarlı binalardaki güçlendirme maliyeti yüzde 30'u geçiyorsa yıkılıp yeniden yapılmasını öneren Arslan, binayı güçlendirirken 'deprem perdesi' denen beton dökme işlemi ile zeminden en yüksek kata kadar güçlendirme yapıldığını söyledi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR

İstanbul Büyükçekmece'de kaçak olduğu belirlenen 32 yapının yıkımına başlandı. Yıkımın yapılacağı Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkiine dün sabah erken saatlerde gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle, imara aykırı kaçak yapıların yıkımına başladı.