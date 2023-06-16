VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye elektronik seçime hazırlanıyor
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu
TÜSİAD, Bakan Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı
Borsa güne yükselişle başladı
Diyarbakır'daki arazi kavgasıyla ilgili 5 gözaltı
YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak
16 Haziran 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 09:45:00

İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kentteki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 bin dolar ve 1770 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : istanbul fetö şüpheli gözaltı
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
Klip parası isyanı

Klip parası isyanı
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
"Fedon'un veliahtıyım"

"Fedon'un veliahtıyım"
Şalvarlı ‘Ömer'

Şalvarlı ‘Ömer'
Aşk belgelendi

Aşk belgelendi
Kadro şekilleniyor

Kadro şekilleniyor
Candan performans

Candan performans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX