İstanbul'da 17 DEAŞ şüphelisi gözaltında
Kaynak: IHA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.
27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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