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31 Ekim 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 10:00:00

İstanbul'da 15 milyon liralık sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İHA

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İstanbul'da 3 adrese düzenlenen operasyonda satışa hazır halde olan, piyasa değeri 15 milyon 362 bin 750 lira olan sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; şüpheli şahısların sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurdukları, bu imalathanede ürettikleri sahte içkileri otel, eğlence mekanı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisini aldı.

Şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığı ile piyasadan temin ettikleri etil alkolleri bir dizi işlemden geçirerek viski, rakı ve votka haline getirdikleri, hazırladıkları sahte içkileri orijinal şişelerine koyup üzerine sahte bandrol yapıştırarak satışa sundukları tespit edildi.

SAHTE İÇKİLERİN PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON 362 BİN 750 LİRA OLDUĞU BELİRLENDİ

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Esenyurt, Pendik ve Arnavuktöy'de 3 üretim yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; satışa hazır bin 500 şişe sahte viski, bin 600 şişe sahte votka, 6 ton şişelenmek için hazırlanmış sahte rakı, 33 ton etil alkol, 2 ton içki aroması, 2 bin 500 adet sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, bidon ve alkol ölçüm cihazı gibi çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarla; piyasa değeri 15 milyon 362 bin 750 lira olan sahte içkilerin piyasaya sürülmesi engellenirken, gözaltına alınan 7 şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ŞİŞELER DEZENFEKTE DE EDİLMEMİŞ

Öte yandan imalathane olarak kullanılan mekanlarda inceleme yapan ekipler; şahısların damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiklerini, elde ettikleri etil alkolü kullanılmış şişelere dezenfekte etmeden tekrar dolum yaptıklarını, piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirledi.

Etiketler : istanbul operasyon sahte içki
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