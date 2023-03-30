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30 Mart 2023 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 16:15:00

İstanbul'da 1404 şüpheli uyuşturucu suçlarından tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da 3 ayda 11 bin 531 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 1404 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Başakşehir ilçesindeki bir evde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada 47 kilogram uyuşturucu, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 123 bin 305 lira, 10 bin 300 euro ile 4 bin 100 Avustralya doları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

3 AYDA 11 BİN 531 OPERASYON

İstanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile farklı birimlerde görevli ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmada, 1 Ocak-30 Mart tarihleri arasında 11 bin 531 operasyon ve denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 14 bin 16 zanlıdan 1404'ü tutuklandı.

Etiketler : istanbul uyuşturucu narkotik suç

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