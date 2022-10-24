İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı

Çam Sakura'ya metro geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hastane yolunu yapmayan İBB metro yolunu da yapmayacağını bize bildirdi. Hastaneye ulaşım hayat meselesedir dedik ve Bakanlık olarak yapım çalışmasına hemen başladık" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı inceleme ve basın açıklamasında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projeyi bakanlığın devraldığı ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"İBB Çam ve Sakura Hastanesi'nin yollarını da yapmadı. Biz bunu devraldık ve bir ayda bunu tamamladık. Hastanenin yolu bile yapmayan İBB metro hattını da yapmayacağını bize bildirdi.

Hastaya ulaşım hayat meselesidir. Bekletmeye oyalamaya gelmez. Bakanlık olarak devraldık yapım çalışmasına başladık. İşe başladığımızda bu metro hattımızda yüzde 5 seviyesinde olan fiziki ilerlemeyi 28 ayda yüzde 95 seviyesine getirdik.

"DİĞER TOPLU ULAŞIM ARAÇLARIYLA ENTEGRE OLACAK"

Hattın işletmeye alınmasıyla kent merkezi ve hastane arasında hızlı, ekonomik ve güvenli ulaşım sağlanacak. Diğer toplu taşımalarla entegrasyon olacak.