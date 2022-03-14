İstanbul'a yeni kar yağışı uyarısı!

İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan Kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

İSTANBUL'DA YENİDEN KAR İHTİMALİ VAR

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN ORTA VADELİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda da perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde Kar Yağışı beklendiği görülüyor.

İŞTE BUGÜNÜN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.