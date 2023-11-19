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19 Kasım 2023 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 14:45:00

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yeniden yüzde 20'nin üzerine çıktı

Kaynak: AA

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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dünden beri etkili olan yağışlarla yüzde 2,72 artarak 20,54'e çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.

Alibey Barajı'nda doluluk oranı 23,37'ye çıkarken, Büyükçekmece'de yüzde 7,19'a, Darlık'ta yüzde 30,7'ye, Elmalı'da yüzde 33,81'e, Istrancalar'da yüzde 20,27'ye, Sazlıdere'de yüzde 5,7'ye, Terkos'ta 12,49'a, Ömerli'de yüzde 40,14'e yükseldi.

Etiketler : istanbul baraj doluluk oranı
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