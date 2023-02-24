İstanbul'a ocak ayında 1,2 milyon yabancı turist geldi
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ocak ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'ye ulaştığını söyledi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2023 yılının ilk ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'e çıktığını belirtti.
Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten turist geldiğini ifade etti.
- Bakan Bilgin: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim
- Bakanlık "depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği" iddialarını yalanladı
- İstanbul'a ocak ayında 1,2 milyon yabancı turist geldi
- Dışişleri Bakanlığı'ndan birinci yılında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
- Bakan Akar depremden etkilenen Osmaniye'deki çalışmaları inceledi