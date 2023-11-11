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11 Kasım 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 10:00:00

İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul il genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

"Sarı" kodlu uyarı da yapılan kentte ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken İstanbul'da yarın beklenen günün en yüksek sıcaklık değeri 23 derece civarı olacak.

Etiketler : istanbul yağış fırtına uyarı sarı kod
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