İstanbul'a getirilen afetzedelerden 11 bini taburcu oldu

İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 12 bin 942 kişiden 1222'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürerken, 11 bin 720 kişi taburcu edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Kente getirilen 12 bin 942 yaralıdan 11 bin 720'si taburcu edildi, bin 222 depremzedenin tedavisi ise devam ediyor.

