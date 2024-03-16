İstanbul'a dev yatırım! Terminal İstanbul açıldı

İstanbul'u dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapma hedefiyle bugün önemli bir adım atıldı.

Dünyanın En Büyük Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi olacak "Terminal İstanbul" Sanayi ve Ticaret Bakanı Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar katıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde toplam 400 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak devasa alanda, 25.000 kişinin aynı anda çalışma imkânı bulacağı Terminal İstanbul "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonumuzun temel taşıyıcılarından biri olacak. Teknopark ve Bilim-Toplum alanları süratle inşa edilecek.

Eş zamanlı olarak; İstanbul'un 39 ilçesinde kurulacak yeni paylaşımlı ofisler de birer kuluçka merkezine dönüştürülecek.

Terminal İstanbul da bu kuluçka alanlarının ana merkezi haline gelecek, 39 ilçenin kuluçka alanları buradan yönetilecek. Büyükşehir Belediyesinin dijital dönüşüm ofisi de aynı yerde konumlandırılacak.

Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanılacak, şehri en kötü durumlara karşı simüle edebilecek, İSTANBUL'UN DİJİTAL İKİZİ gençlerle birlikte geliştirilecek.

İstanbul'un acilen ihtiyaç duyduğu tüm deprem, ulaşım ve çevre teknolojileri burada geliştirilecek, İstanbul'un hizmetine sunulacak.

Bilim Merkezimiz kurulacak ve burası bilimsel merakı tetikleyen, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ve her yıl 1 milyon kişiyi ağırlayacak bir merkez olacak.

Çocuk Üniversitesi; geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin yetiştiği bir okul olacak. Her yıl 1000 öğrencimize eğitim fırsatı verilecek.

DeneYap Atölyeleriyle; her yıl ortaokul ve lisede okuyan 1500 çocuğun; teknoloji üretme becerisini burada geliştirilecek.

Terminal İstanbul, girişimcilere dünyanın en iyi standartlarında çalışma imkânı sunarken, rahat ulaşım imkânlarıyla da öne çıkacak.

Restoranları, kafeleri, sosyal alanları, kültür-sanat atölyeleriyle keyifli zaman geçirilen bir mekân olacak.

Ayrıca son derece modern konaklama mekânlarıyla da gençler burada ağırlanacak.

Özetle; burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak.

Gerek Millet Bahçesi; gerekse Terminal İstanbul ile; 365 gün ve 7/24 yaşayan bir Sosyal Bütünleşme ve Dijital Üretim alanı haline gelecek. Aynı zamanda büyük festival-fuar-konser etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.