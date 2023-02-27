İstanbul'a çamur yağdı

Kentte belirli bolgelerde gece saatlerinde saganak etkili olurken, toz tasnmndan dolay camurlu yags olustu.



Avclar ve Bahcelievler'de yagsn ardndan park halindeki otomobillerin uzeri camurla kapland.

Otomobillerinde toz ve lekeler olusan baz suruculer kendi imkanlaryla temizlik yapt, bazlar ise araclarn oto ykamaclara goturdu.

Fikret Celik, Bahcelievler'de evinin onunde park halindeki aracn sabah camurla kapl gordugunu belirterek, bezle biraz temizledigini, etraftaki bircok aracn da ayn sekilde oldugunu soyledi.