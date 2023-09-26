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İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu
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26 Eylül 2023 Salı 09:20:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 09:20:00

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İHA

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İstanbul ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 2 eski hakim ile Maliye Bakanlığından ihraç edilen bir kişinin bulunan 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Adresinde bulunamayan bir FETÖ şüphelisinin ise cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve firari oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı aldı.

Terör örgütü üyelerinin dosyalarını kapatma vaadiyle para almışlar Haklarında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen örgüt üyelerini, dosyalarını "takipsizlik", "beraat etme", "Yargıtay'dan hüküm kesinleşmeden kapatma vaadiyle" dolandırdıkları tespit edilen bir süre önce önce istifa eden 2 eski hakim, Maliye Bakanlığından ihraç edilen bir kişi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere 4 FETÖ üyesinin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basıldı.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 3 FETÖ üyesinin yakalandığı belirtildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve adresinde bulunamayan bir şüphelinin ise yine aynı örgütün başka bir yapılanmasından dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu anlaşıldı.

NE KADAR PARA ALDIKLARI ARAŞTIRILIYOR

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bu kişilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde; örgüt üyelerine "takipsizlik", "beraat", "tahliye olmak" üzere her adli sonuç için aracı şahıslar üzerinden farklı meblağlarda fiyat tarifesi uyguladıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Öte yandan FETÖ üyesi eski yargı mensuplarının, dosyaları kapatmak için örgüt üyelerinden ne zaman ve hangi miktarlarda para aldıkları araştırılıyor.

Etiketler : istanbul ankara fetö operasyon
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