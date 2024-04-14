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İstanbul ve Ankara'da ağır tonajlı araçlara giriş yasağı başladı
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14 Nisan 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 07:45:00

İstanbul ve Ankara'da ağır tonajlı araçlara giriş yasağı başladı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için saat 05.00 itibarıyla kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların girişleri durduruldu.

Bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için bazı önlemler alındı.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların bugün saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul'da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların bugün saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek."

Etiketler : bayram tatili istanbul ankara ağır tonajlı araç trafik
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