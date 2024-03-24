İstanbul ve Ankara için peş peşe fırtına uyarısı
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu. Ankara'da da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.ANKARA
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
- Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı
- Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
- Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
- İstanbul ve Ankara için peş peşe fırtına uyarısı
- Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın