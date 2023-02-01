İstanbul ve 24 ile kar yağışı uyarısı
Meteoroloji tarafından soğuk ve karlı hava durumu uyarısı yapıldı. Türkiye beyaza bürünecek. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde sağanak yağmur etkili olurken diğer bölgelerde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. İşte 1 Şubat Çarşamba güncel hava durumu raporu...
Türkiye genelinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji 1 Şubat 2023 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nda sağanak ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un özellikle yüksek bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya ve Mersin dışında) Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Hatay, K.Maraş, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KIRKLARELİ -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MUĞLA -1°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Mersin dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olması bekleniyor.
ADANA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yağmurlu
HATAY 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin doğusunun, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece kuzey kesimleri, il geneli hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece kuzey kesimleri, il geneli kar yağışlı
KAYSERİ -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -2°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT 0°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olması bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -13°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GAZİANTEP 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.
SİİRT 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.