İstanbul ve 24 ile kar yağışı uyarısı

İstanbul ve 24 ile kar yağışı uyarısı

Türkiye genelinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji 1 Şubat 2023 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nda sağanak ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un özellikle yüksek bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya ve Mersin dışında) Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Hatay, K.Maraş, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR 3°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUĞLA -1°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Mersin dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olması bekleniyor.

ADANA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yağmurlu

HATAY 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin doğusunun, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece kuzey kesimleri, il geneli hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece kuzey kesimleri, il geneli kar yağışlı

KAYSERİ -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT 0°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olması bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -13°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

SİİRT 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.