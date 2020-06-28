28 Haziran 2020 Pazar 12:14:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 12:17:00
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS çağrısı
Kaynak: AA
ABONE OL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.
Vali Yerlikaya, YKS ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (TYT) başladığı saatlerde Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Yerlikaya, "ayt2020" etiketiyle yayınladığı mesajında "Sevgili İstanbullular, dünkü sınavı başarıyla tamamladık. Bugün de sessizliğe devam lütfen" çağrısında bulundu.
- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS çağrısı
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
- TBMM'de yargı paketi mesaisi sürecek
- Kalın'dan Irak'a tıbbi malzeme yardımı açıklaması
- DSÖ ve Türkiye imzaları attı: İstanbul'da kurulacak
- Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sanıkları cezasız kalmadı