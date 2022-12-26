İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı. 47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi." ifadelerini kullandı.

1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihleri arasında #İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında



✅166.652 yabancıya işlem yapıldı

✅47.164'ü ülkelerine geri gönderildi

✅110.091'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.#İstanbul2022 pic.twitter.com/T82cagbA6U — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2022