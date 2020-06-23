İstanbul Valisi Yerlikaya: Selde bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(İstanbul'daki yağış) Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi." açıklamasında bulundu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte selde zarar gören sokakta incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından kameralar karşısına geçen Vali Yerlikaya, son durumu gazetecilerle paylaştı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekiplerinin dünden itibaren sağanak yağış uyarısında bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, "İstanbul'da bugün öğleden sonra gerçekten ciddi bir sağanak yağış oldu. İstanbul'da daha önce çok ender gördüğümüz iki tane hortum görüldü. Maalesef içinde bulunduğu Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 Sokak'ta bodrum katları yol kot seviyesinden itibaren 120 santime yakın su bastı. Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü'nde su baskınları oldu. Çatalca'da hastanede tedavi gören iki vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören durumları iyi iki vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3 ve 5 yaşlarında 3 yavrumuzun durumları iyi. Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin bodrum katlardaki suların boşaltılması ile ilgili yoğun şekilde çalıştığını belirten Vali Yerlikaya, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay bey aradı geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD olarak İçişleri Bakanlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile hasar tespit ettiğimiz, zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Kaymakamlarımız hemen bu tespitleri yapıp gereken yardımı yapacaklar. Esenyurt Belediye Başkanımızla burada evinde olamayacak sakinler ile neler yapacağımızı konuşuyoruz. Bu gece onlara sahip çıkıyoruz. Aynı sokakta geçmişte de buna benzer su baskınları olduğunu söyleyen vatandaşlarımızla konuştuk. Niyetimiz aynı sıkıntını bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbirler almak" diye konuşu.

Sel baskının yaşandığı 1272 Sokak'taki eğime dikkat çeken Vali Yerlikaya, "Bu sokakta bodrumda yaşama izin vermeyeceğiz, konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu günden itibaren de tedbirlerimiz alıyoruz. Vatandaşımıza gereken desteği sağlayarak sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- 30'lu yaşlarda bir Suriyeli vefat etti.

- Riskli bodrum katlarında oturulmasına izin verilmeyecek.

- Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi.

- 30'lu yaşlarda bir Suriyeli vefat etti.

- Riskli bodrum katlarında oturulmasına izin verilmeyecek.

- Bazı bodrum katlarını 120 santimetre kadar su bastı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı. Oktay, "İlgili tüm kurumlar görevi başında. Sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmalar aralıksız yürütülüyor" dedi.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAŞANANLAR

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu İBB Trafik verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yüzde 45 oldu.

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi'ndeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı İstanbul Ofisi önünde bulunan ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.

Ayvansaray ve Halıcıoğlu metrobüs duraklarında yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Balat sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde kurulan pazarda sel, pazar esnafına zor anlar yaşattı. Esnaf, mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi.

HORTUM OLUŞTU

Yağış nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde oluşan hortum ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. İlçede çok sayıda binanın çatısının hortum nedeniyle hasar gördüğü dikkat çekti.

Çekmeköy Madenler Köprüsü'nün altında biriken su nedeniyle trafiğe kapanan Şile yönü, itfaiye ve belediye ekiplerinin tahliye işlemlerinin ardından trafiğe açıldı.

Bazı vatandaşların, araçlarını zaman zaman meydana gelen doludan korumak için battaniye, yorgan, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtmeye çalıştığı görüldü.

ESENYURT'TA DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi. Bazı sürücülerin su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca itfaiye ekipleri, Esenyurt'ta su basan bir bodrum katta engelli bir vatandaşın bulunabileceği bilgisi üzerine evin korkuluklarını keserek kurtarma çalışması başlattı.

Çatalca'da da bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İlçede oluşan hortum nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi. Çatalca yolundaki bir dubleks evin çatısının uçtuğu, bahçesindeki ağaçların koptuğu, bahçe çitlerinin devrildiği gözlendi. Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle evin önündeki elektrik direği de devrildi.

HORTUM NEDENİYLE FABRİKA ZARAR GÖRDÜ

Silivri Selimpaşa'da yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çatalca Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında, hortum nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Fabrikanın imalathanesi, deposu, sergi ve idari bölümlerinin büyük bölümü hortum nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İmalathanenin çatısı dağılırken, bazı üretim makinelerinin yolun karşı tarafına uçtuğu görüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kuvvetli sağanaktan en çok etkilenen Esenyurt'ta, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ile inceleme yaptı.

OTELİN İÇİNDEKİ HALILARI RULO YAPTILAR

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinin otele girmemesi için çaba gösteren yetkili, otelin içindeki halıları rulo yaptırarak binanın önüne barikat kurdu.

D-100 karayolu Büyükçekmece mevkisi yan yolu üzerinde bulunan bir otelin çalışanları, otelin içine yağmur suyu girmemesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

Başlarına poşet geçiren çalışanlar, otelin içindeki halıları rulo yapıp yolun kenarına dizerken, otel müdürü de trafiği kontrol etti.

EN FAZLA YAĞIŞ ÜMRANİYE VE ÜSKÜDAR'DAYDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte en fazla yağış alan ilçelerin Ümraniye ve Üsküdar olduğunu bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

Öğle saatlerinden itibaren ise il geneline yayılan kuvvetli sağanağın Boğaz çevresinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, saat 14.00 itibarıyla metrekareye Ümraniye'de 28,9, Üsküdar'da 24,8, Eyüpsultan'da 20,7, Samandıra'da 16 ve Silivri'de 13,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.