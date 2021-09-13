İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997'si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382'si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz." ifadelerini kullandı.
- İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
- Sözlü sınav sonucuna göre 30 personel alacak
- Diyarbakır'daki programda katılımcılara telefonla hitap etti
- Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 12 Eylül tepkisi: İnsan biraz utanır
- Bakan Soylu: Benim en zor gecelerimden bir tanesiydi