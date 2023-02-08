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08 Şubat 2023 Çarşamba 15:25:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 15:25:00

İstanbul Valisi Yerlikaya: 22 ağır iş makinesi ve 4 tır, deprem bölgelerine sevk edildi

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik AnadoluPort Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden 2. yardım gemisi ile 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 tırın deprem bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13.00'te Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden 2. gemimiz Lider İlyas Ro-Ro'nun taşıdığı 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 tır, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya deprem bölgeleri ağır iş makinesi tır

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