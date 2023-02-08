İstanbul Valisi Yerlikaya: 22 ağır iş makinesi ve 4 tır, deprem bölgelerine sevk edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13.00'te Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden 2. gemimiz Lider İlyas Ro-Ro'nun taşıdığı 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 tır, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerini kullandı.

⏰13.00'te #Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve #İskenderun Limanı'na giden İKİNCİ gemimiz



Lider İlyas Ro-Ro taşıdığı��



✅22 ağır iş makinesi ����

✅Yaşam malzemeleri taşıyan 4 TIR,



Başta #Hatay olmak üzere #deprem bölgelerine sevk edildi.#İstanbul pic.twitter.com/0GFrS5KnmA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2023