Vali Gül'den vatandaşlara "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı

İstanbul Valisi Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz. Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin. Gözümüzden kaçan kişileri 112'ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere yerleştireceklerdir."