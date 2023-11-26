İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz. Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin. Gözümüzden kaçan kişileri 112'ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere yerleştireceklerdir."
Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz.— Davut GÜL (@gul_davut) November 26, 2023
Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin.
Gözümüzden kaçan kişileri 112'ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere...
- Vali Gül'den vatandaşlara "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı
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