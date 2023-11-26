Vali Gül'den vatandaşlara "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı

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26 Kasım 2023 Pazar 13:08:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 13:08:00

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz. Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin. Gözümüzden kaçan kişileri 112'ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere yerleştireceklerdir."

Etiketler : istanbul valisi davut gül evsiz vatandaş Ordinaryüs
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