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09 Aralık 2023 Cumartesi 10:38:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 10:38:00

İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın." ifadelerini kullandı.

Etiketler : davut gül istanbul vatandaş evsiz haca sıcaklığı
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