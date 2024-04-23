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23 Nisan 2024 Salı 14:26:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:26:00

İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamaların olmayacağını, kutlamaların Taksim'in dışındaki bir alanda olacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamındaki kutlamalarının Taksim'de olup olmayacağı sorusunu yanıtladı.

23 Nisan'ın coşku içinde kutlandığını ve 1 Mayıs etkinliklerinin yaklaştığını belirten Gül, "Biliyorsunuz 1 Mayıs, 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı" ifadelerini kullandı.

Gül, başta DİSK ve KESK olmak üzere Taksim için talepte bulunan herkesle konuştuklarını ve kutlamaların bu sene Taksim'de olmayacağını sendikalara izah ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içinde, günün anlamına uygun, demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak, emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içinde kutlanır."

"ALANIN NERESİ OLACAĞINA KARAR VERİP BİZDEN TALEP EDECEKLER"

Olayın taraflarıyla iki kez görüştüklerini kaydeden Gül, kutlama yerinin bu hafta içinde netleşeceğini ifade etti.

Gül, kutlamaların Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda yapılacağını yineleyerek, "O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ve ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

Etiketler : istanbul 1 mayıs taksim davut gül kutlama
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