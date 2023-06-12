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12 Haziran 2023 Pazartesi 19:49:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 19:49:00

İstanbul Valisi Gül 'kumanya' provokasyonunu çürüttü

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İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli personelin kumanyalarıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüleri cevap verdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Haziran 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli personelin kumanyalarıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Haziran 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Vali Gül, kumanyada yer alan yiyeceklerin yer aldığı iki fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek, "İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir." ifadesini kullandı.

Etiketler : davut gül kumanya UEFA şampiyonlar ligi
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