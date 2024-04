İstanbul Valisi Gül, Gaziosmanpaşa'da toprak kayması yaşanan alanda incelemede bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta toprak kayması meydana gelen alanda incelemede bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, toprak kaymasının yaşandığı yerin riskli alan olarak ilan edildiğini ve kentsel dönüşümün devam ettiğini belirtti.

Burada tek katlı evler bulunduğunu kaydeden Gül, "Bu tek katlı evlerden 3 tanesi dün toprak kayması sonucu zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse olası toprak kaymalarından etkilenmemesi için tedbir amacıyla boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltıldı, sonuç olarak 30 ev boşaltıldı. Bu bölgedeki evlerin normalde de boşaltılması gerekiyor. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor." dedi.

Gül, boşaltılan evlerde yaşayanların otellere ve akrabalarının evlerine yerleştirildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an yaptığımız şey, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi ayrıntılarını çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak, kalıcı olarak evlerine çıkartacağız. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası bir can ve mal kaybı ile karşılaşmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde, bizimde yerelde valilik, kaymakamlık, belediye, Kızılay, AFAD bütün kurumlarla birlikte yaptığımız bir organizasyon."

"TOPRAK KAYMASI İNŞAAT ÇALIŞMASI YAPILAN YERDEKİ MEYİLLİ ARAZİLERDE"



İstanbul Valisi Davut Gül, bir gazetecinin "Toprak kaymasının özellikle bu çevredeki evler için bir risk yarattığına ilişkin AFAD'ın yapmış olduğu bir inceleme var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bakılıyor zaten. Toprak kayması dikkat ederseniz inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Dolayısıyla bu bölgenin genelinde toprak kayması şu ana kadar tespit etmedik. Buradakiler daha önce bilinen, tespit edilen, riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve normalde taşınması gereken, yıkılması gereken, şimdiye kadar da bir şekilde hak sahipleriyle belediye arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde hiç toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların riskli alan itibarıyla taşınması lazım, yıkılması lazım."