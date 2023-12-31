VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya: Cansiperane çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Doğruyu savunmaktan asla çekinmeyeceğiz
Başkan Erdoğan onayladı: Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma uzatıldı
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
İstanbul Valisi Gül, Darülaceze'yi ziyaret etti
31 Aralık 2023 Pazar 19:04:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 19:04:00

İstanbul Valisi Gül, Darülaceze'yi ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Şişli'deki Darülaceze Başkanlığında Vali Gül'ü, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve görevliler karşıladı. Gül, Darülaceze sakinlerine burada karanfil verdi, yeni yıllarını kutlayarak sohbet etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, 2023'ün son gününü gecenin geç saatlerine kadar ziyaretlerle geçireceğini söyledi.

Darülaceze'yi de sık sık ziyaret ettiğini belirten Gül, "Buradaki fizik şartlar, temizlik, hijyen ziyaret ettiğimiz evlerden hiçbir eksikliği yok. Burada kalan sakinlerin mutluluğunu, gözlerindeki ışıltıyı görüyoruz. Darülaceze Başkanımız olmak üzere tüm ekibe, gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir gücü. Başkanımız burada 50 yıl kalan sakinlerimizin olduğunu söyledi. Devlet 50 yıl bir şekilde kardeşlik, ağabeylik, evlatlık yapıyor. Allah devlete zeval vermesin. Sakinlerimize de sağlık, afiyet içinde bir hayat nasip etsin." diye konuştu.

Yeni yıl kutlamalarına ilişkin Gül, şunları kaydetti:

"Yeni yıl tedbirlerimiz hem asayiş hem diğer alanlarda en üst düzeyde. Halen de devam ediyor. Vatandaşın kamu hizmeti almasının önünde bu akşam da yarın tatilde de herhangi bir eksiğimiz yok. Nöbetçi olması gerekenler nöbetçi. Özetle dünden farklı bir gün olmayacak. Takvim yapraklarından bir yaprak eksiltiyoruz. Temennimiz 2024'ün 2023'ten daha huzurlu olması. Özellikle dünyada zulmün, haksızlığın ortadan kalkması, insanların barış, huzur içinde bir yaşantı sürmesini temenni ediyoruz. Devletimize, milletimize de Allah'tan güç kuvvet vermesini temenni ediyoruz."

Etiketler : darülaceze ziyaret yeni yıl kutlama istanbul valisi
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX