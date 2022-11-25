İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler

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25 Kasım 2022 Cuma 09:08:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 09:08:00

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Yerlikaya tarafından yayımlanan "genel emir"e yer verildi. Genel emirde tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 81 kişinin yaralandığı, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Emirde yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve Türkiye'nin en yoğun yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaf, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu aktarıldı. Kamu düzeni ve genel asayişin sağlanmasında aynı hususun kritik önem teşkil ettiği aktarılan genel emirde, şu ifadelere yer verildi: "Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir." Genel emirde ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak emri hassasiyetle uygulayıp, aykırı davrananlar hakkında iş ve işlemleri yerine getirmeleri gerektiği de kaydedildi.

Kaynak: DHA

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

24 Kasım 2022 tarih ve 2022/1 Sayılı Genel Emir'de "Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur.

Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir" denildi.

Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:

- Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

- Stant kurulmasına,

- Sergi açılmasına,

- Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

- Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

- Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

- Hanutçuluk faaliyetlerine,

- Ve benzerlerine,

Kesinlikle izin verilmeyecektir"

Genel Emir'de "Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : istiklal caddesi genel emir ali yerlikaya
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