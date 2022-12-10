İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.