İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, kentte bu akşam başlayarak yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
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