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10 Aralık 2022 Cumartesi 17:40:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 17:40:00

İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, kentte bu akşam başlayarak yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : istanbul valiliği fırtına uyarı
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