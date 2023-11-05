İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, kentin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
- Gazze'deki Filistin hükümetinden çağrı: "Tüm hastaneler bombardıman altında"
- İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresini bombaladı
- FETÖ'den İsrail'e destek ziyareti: Terörist Enes Kanter, Yahudi okulunda
- Türkiye-Bosna Hersek siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleşecek
- MSB duyurdu: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin'deki soykırıma tepki: "İsrail teoloji savaşına çevirdi”