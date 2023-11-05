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05 Kasım 2023 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 13:45:00

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, kentin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Etiketler : istanbul valiliği fırtına uyarı
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