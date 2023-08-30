İstanbul Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

İstanbul Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesindeki programda Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu girişte konukları karşıladı.

Programa, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaati temsilcileri, diğer protokol üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasının ardından konuşan Gül, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden ödün vermediğini vurguladı.

Vali Gül, "Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihin en büyük destanlarından birini yazmıştır. Geçmişi parlak zaferlerle dolu kahraman ordumuz; aziz vatanı parçalamak isteyenlere karşı inanç ve kararlılıkla olağanüstü bir mücadele vermiş, kendisine biçilen kefeni yırtıp atmıştır." diye konuştu.

Gül, 30 Ağustos destanının, yeni Türk Devleti'nin kuruluşunu müjdeleyen, Türk milletinin gücüne inanması durumunda önünde hiçbir engelin duramayacağının simgesi olduğunu kaydetti.

"Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden beri insanlığa yön verdik." diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte silinmez izler bıraktık. 1071'de Anadolu kapısını Sultan Alparslan ile açtık. 1453'te Sultan Fatih'le tarihe bir cihan imparatorluğu kazandırdık. 18 Mart'ta en zor şartlarda bile Çanakkale'de düşmana geçit vermedik. 19 Mayıs'ta Türk milletini esaret altına almaya çalışanlara karşı istiklal meşalesini yaktık. 26 Ağustos gecesi başlattığımız Büyük Taarruz'la asırlardır devam eden hayasızca akını durdurduk. 30 Ağustos'ta bu toprakların Türk yurdu olduğunu sonsuza kadar tescil ettik. Yeniden var olduk. Selam olsun bu toprakları bize yurt kılanlara. Selam olsun yedi düvele meydan okuyanlara. Selam olsun bir asır önce 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek bu toprakları bize ebedi vatan kılanlara..."

Bir asrı deviren Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarih sahnesinde elde ettiği başarılarla parlak bir istikbale doğru yürüdüğünü belirten Gül, "Dün olduğu gibi bugün de tarihe yön veriyor. Kadim medeniyet değerlerinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyor. Barış, huzur, kardeşlik içinde bir memleket; barış, huzur, kardeşlik içinde bir dünya için üzerimize düşen çok vazife var." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, konuşmasının sonunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlığı anmak için bir araya geldiklerini anımsatarak, "Bize bu zaferi, bu büyük mutluluğu bahşedenleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Programda daha sonra canlı müzik dinletisi gerçekleştirildi.