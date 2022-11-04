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04 Kasım 2022 Cuma 11:25:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 11:25:00

İstanbul Valiliği uyuşturucu verilerini açıkladı

Kaynak: AA

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Kentte, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla düzenlenen 42 bin 442 operasyonda yakalanan toplam 61 bin 612 şüpheliden 6 bin 103'ü tutuklandı.

İstanbul Valiliği, kentte bu yıl ekim ayı sonu itibariyle yürütülen 42 bin 442 operasyonda 61 bin 612 şüphelinin yakalandığını, 6 bin 103 kişinin de tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla yürütülen mücadelenin her alanda güçlü bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Gençleri, vatandaşları, aile birliğini tehdit eden uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine karşı, başta güvenlik güçleri olmak üzere ilgili tüm kurumların, sivil toplum örgütleriyle uyum içerisinde büyük bir kararlılıkla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, kentte emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük teşkilatının, gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok önemli başarılar elde ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca, sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklara karşı gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleriyle insanlarımız bilinçlendirilmekte gayretli, etkili ve kararlı çalışmalarla toplumsal hayatımıza ve geleceğimize yönelik tehditlerle mücadele edilmektedir." denildi.

Bu yıl yapılan operasyon verileri

"Uyuşturucuyla mücadele vatan görevidir" anlayışıyla İstanbul'da bu yıl ekim sonu itibarıyla 42 bin 442 operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyonlarda toplam 61 bin 612 şüphelinin yakalandığı, 6 bin 103 şüphelinin ise tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlarda, 841,6 kilogram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545,7 kilogram bonzai, 17,1 kilogram bonzai hammaddesi, 4 bin 639,4 kilogram metamfetamin, 279,9 kilogram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 ecstasy ve captagon hapın ele geçirildiği kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında yer verilen, 2019'dan günümüze kadar uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler şöyle:

Polis-Jandarma-Gümrük2019202020212022
Operasyon sayısı41.69734.58047.05942.442
Şüpheli sayısı64.30556.31267.58761.612
Tutuklu sayısı7.2906.9876.6586.103
Eroin (gram)4.209.809842.4792.364.516841.628
Esrar (gram)9.983.9313.368.1343.166.3406.820.927
Kokain (gram)590.394794.5311.090.824739.142
Bonzai sentetik kannabinoid (gram)285.842428.974980.896545.771
Bonzai hammaddesi sentetik kannabinoid (gram)71.9283.40098.88217.191
Metamfetamin (gram)224.7151.167.1462.401.5714.639.441
Diğer (Amfetamin-KHAT-MDMA) (gram)308.546224.164468.358279.957
Asetik anhidrit (litre)2836.01213.40410.700
Ecstasy-Captagon hap (adet)10.109.5314.390.0895.423.47922.375.082
Etiketler : İstanbul Valiliği bonzai UYUŞTURUCU
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