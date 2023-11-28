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İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
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28 Kasım 2023 Salı 13:38:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 13:38:00

İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Etiketler : istanbul valiliği istanbul sağanak yağış
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