İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.
Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre;#Marmara'da rüzgârın, yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 27, 2023
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/Y8K9H31tzw
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