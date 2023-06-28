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İstanbul Valiliği uyardı... Kent genelinde sağanak yağış bekleniyor
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28 Haziran 2023 Çarşamba 18:12:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 18:12:00

İstanbul Valiliği uyardı... Kent genelinde sağanak yağış bekleniyor

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İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yarın Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından yarın Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 29 Haziran 2023 Perşembe günü Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : sağanak yağış İstanbul Valiliği ani sel ve su baskınları
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