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30 Mayıs 2021 Pazar 21:06:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 21:06:00

İstanbul Valiliği: Personelin topluca slogan attığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

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İstanbul Valiliği, bir soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yerinin değiştirilmesi ve 7 personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "personelin topluca slogan attığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında 2 avukat ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 1 polis memuru ile 1 avukat tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Başlatılan idari soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yeri değiştirildi, 7 personel görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği, bu değişikliğin ardından, bazı medya organlarında yer alan "personelin topluca slogan attığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Etiketler : İstanbul Başsavcılığı İstanbul Valiliği
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