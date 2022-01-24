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24 Ocak 2022 Pazartesi 15:23:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 15:23:00

İstanbul Valiliği: Mesailer 15.30'da sona erecektir

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Son Dakika Haberleri.. İstanbul Valiliği, ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailerin 15.30'da sona ereceğini duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle kamuda bugün mesai saat 15.30'da sona erecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya akşam saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin 15.30'da sona ereceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30'da sona erecektir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : İstanbul Valisi Ali Yerlikaya MESAİ SAATLERİ KAR YAĞIŞI
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