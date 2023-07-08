İstanbul Valiliği: Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basında ve sosyal medyada haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır." bilgisi verildi.