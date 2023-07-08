İstanbul Valiliği: Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basında ve sosyal medyada haberler yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır." bilgisi verildi.
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- İstanbul Valiliği: Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır