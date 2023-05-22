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22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:07:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:07:00

İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bugüne kadar afet bölgesine 1852 tır yardım malzemesi gönderildiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne, başta gıda maddesi olmak üzere 1852 tır, öncelikle Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : istanbul valiliği deprem bölgesi ali yerlikaya yardım
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