İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi
Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bugüne kadar afet bölgesine 1852 tır yardım malzemesi gönderildiğini belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne, başta gıda maddesi olmak üzere 1852 tır, öncelikle Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.
Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 22, 2023
✅Başta gıda maddesi olmak üzere
1.852 TIR ����
öncelikle #Hatay olmak üzere #deprem bölgelerine sevk edildi.
Yaralarımızı birlikte saracağız.#İstanbul pic.twitter.com/jI9f0UwGtf
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