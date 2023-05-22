İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne, başta gıda maddesi olmak üzere 1852 tır, öncelikle Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne;



✅Başta gıda maddesi olmak üzere



1.852 TIR ����



öncelikle #Hatay olmak üzere #deprem bölgelerine sevk edildi.



Yaralarımızı birlikte saracağız.#İstanbul pic.twitter.com/jI9f0UwGtf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 22, 2023