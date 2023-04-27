27 Nisan 2023 Perşembe 12:07:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 12:07:00
İstanbul Valiliği: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişi yakalandı
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- İstanbul Valiliği: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişi yakalandı
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