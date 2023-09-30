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30 Eylül 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 15:45:00

İstanbul Valiliği, Bisiklet Turu etkinliği kapsamında kapatılacak yolları açıkladı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili detayları açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI) organizasyonunda düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, İshakpaşa Caddesi, Şadırvan Sokağı, Ağırkapı Caddesi ve Reşadiye Caddesi ile bunlara çıkan tüm sokak ve caddeler, Kennedy Caddesi Samatya varyant ile Kennedy Caddesi Sirkeci meydan arası ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, Ragıp Gümüşpala Caddesi Cemil Birsel Caddesi kavşağından itibaren Sirkeci istikameti ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, 08.00'de trafiğe kapatılacak.

Söz konusu güzergahlara alternatif olarak Ragıp Gümüşpala Caddesi Balat istikameti ile Cemil Birsel Caddesi kullanılabilecek.

Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi Beşiktaş istikametinde; Beşiktaş Caddesi ve Barbaros Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 08.30 itibarıyla trafik akışı verilmeyecek.

Bu caddeleri kullanmak isteyen sürücüler Atatürk Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Turabi Baba Caddesi, Bahriye Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, TEM Otoyolu bağlantı yolları ve Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek.

Saat 10.00 itibarıyla güney Zincirlikuyu ayrımında, güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecek.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde de bazı yollarda saat 08.00 itibarıyla trafik akışı sağlanamayacak.

Buna göre, Üsküdar'da Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 kara yolu güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney katılım, Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kara yolu güney yola katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kara yolu güney yola katılım araç trafiğine kapalı olacak.

Kadıköy'de Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti, Taşköprü Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapatılacak.

Maltepe'de ise Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti İdealtepe Büyükyalı Caddesi'nden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısımda trafik akışı verilmeyecek.

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler Nuhkuyusu Caddesi'ni, D-100 kara yolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler Göztepe Köprüsü'nü; Taşköprü Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 kara yolunu alternatif güzergah olacak kullanabilecek. Büyükyalı Caddesi'nden gelen akım ise Turgut Özal Bulvarı istikametine yönlendirilecek.

TOPLAM 92,9 KİLOMETRELİK GÜZERGAH

İstanbul'da yarın düzenlenecek İstanbul Bisiklet Turu etkinliğinde, Sultanahmet Meydanı'ndan başlayarak Sirkeci, Galata Köprüsü, Beşiktaş Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı, Yıldız yokuşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi üzerinden Bağdat Caddesi'ne geçecek sporcular, Caddebostan Çetin Emeç Bulvarı'nda yarışı tamamlayacak.

Toplam 92,9 kilometrelik güzergah, yarışın sona ereceği 12.30'a kadar kademeli olarak trafiğe açılacak.

Etiketler : istanbul valiliği istanbul bisiklet turu yollar
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