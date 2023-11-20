VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hizbullah: Lübnan'ın güney sınırındaki operasyonlarda 1523 İsrailli yaralandı
Mısır açıkladı: Gazze'den Mısır'a 236 Filistinli yaralı geçti
İşgalci İsrail çeşitli bahanelerle Filistinli çocukları gözaltına alıyor
Şanlıurfa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
İstanbul Üniversitesi İsrail'e desteğini açıklayan markaları reddetti
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
20 Kasım 2023 Pazartesi 17:26:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 17:26:00

İstanbul Üniversitesi İsrail'e desteğini açıklayan markaları reddetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Üniversitesi (İÜ), Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e her türlü destek veren şirket, kurum ve markaları reddettiğini bildirdi.

İÜ'nün sosyal medya hesabından "Bilim reddeder" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Vicdanını ve insafını rafa kaldırmış, kadın, erkek, yaşlı, genç, bebek, çocuk demeden katleden, resmen soykırım yaparak insan haklarını ayaklar altına almış bir ülkeye destek verenleri en başta bilim reddeder. Biz de üniversite olarak terörist ülkeye her türlü destek veren tüm şirket, kurum ve markaları tamamıyla reddediyoruz."

Etiketler : İstanbul Üniversitesi İSRAİL BOYKOT FİLİSTİN
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX