İstanbul 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' ilan edildi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 6. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Kasapoğlu, "2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanı İstanbul'a verildi" dedi.
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