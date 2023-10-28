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28 Ekim 2023 Cumartesi 10:23:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 10:23:00

İstanbul trafiğine Cumhuriyet Bayramı düzenlemesi

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişe izin verilmeyecek.

Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak Hal Yolu güney istikametinde ise trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

Etiketler : istanbul cumhuriyet bayramı trafiğe kapalı yollar
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