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25 Ağustos 2023 Cuma 23:11:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 23:11:00

İstanbul trafiğine ''30 Ağustos'' ayarı

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İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle pazar günü Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 27 Ağustos Pazar günü sabah saat 06.00'dan provaların bitimine kadar kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Hal Yolu Güney'den geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

Etiketler : trafik istanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı
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